Escalação do Palmeiras: Vitor Roque estreia como titular contra o São Paulo

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o confronto contra o São Paulo, na noite desta segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista.

+ FPF define Conselho Técnico para a final do Paulista

Principal contratação desta janela de transferências, Vitor Roque estreia como titular. Com isso, o novo camisa 9 do Alviverde forma trio de ataque ao lado do jovem Estêvão e do uruguaio Facundo Torres.

Lesionados, os atacantes Paulinho e Bruno Rodrigues, assim como o meia Maurício, seguem em tratamento com o departamento médico do clube e são desfalques no Choque-Rei.

O vencedor do clássico desta segunda-feira irá enfrentar o Corinthians, em partidas de ida e volta, nos dias 16 e 27 de março. Dono a melhor campanha geral, o Timão terá a vantagem de decidir o título na Neo Química Arena.

Vitor Roque, novo camisa 9 do Palmeiras, será titular no duelo contra o São Paulo (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Escalação do Palmeiras

Portanto, a escalação do Palmeiras para enfrentar o São Paulo tem: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga, Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Campanha do Palmeiras no Paulistão

Após a combinação de resultados na última rodada da fase de grupos, o Palmeiras superou a Ponte Preta e avançou na segunda colocação do Grupo D, com 23 pontos.

Nas quartas de final, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu o São Bernardo por 3 a 0, fora de casa, e garantiu vaga na semifinal. Estêvão, com dois gols, foi o grande destaque do Verdão. Atual tricampeão, o clube busca, em 2025, um tetracampeonato inédito na era profissional do futebol paulista e entre os times em atividade.