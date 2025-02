Santos deve retomar obras no CT Rei Pelé após pedido de Neymar

A diretoria do Santos planeja retomar as obras de modernização do CT Rei Pelé após pedido de Neymar, que retornou ao clube de formação depois de 12 temporadas.

Reintegrado ao elenco na última segunda-feira, o atacante alertou a diretoria que o local de treinamentos permanece sem reformas desde sua saída para o Barcelona, da Espanha, em 2013. Diante disso, o Santos deve retomar o projeto de modernização e ampliação, iniciado pelo presidente Marcelo Teixeira ao assumir o cargo em janeiro do ano passado.

As melhorias estavam previstas para ocorrer durante a pré-temporada do elenco nos Estados Unidos, mas foram adiadas após a desistência da viagem. O clube pretende redefinir a estrutura do CT, incluindo reformas nos quartos do hotel, banheiros e demais áreas comuns.

A iminente reforma da Vila Belmiro e a mudança do mando de jogos para São Paulo devem facilitar o andamento das obras, já que os jogadores passarão a se concentrar em outro local, ainda a ser definido pela diretoria.

Neymar entrou intervalo da partida entre Santos e Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Rotina de Neymar após retorno ao Santos

Após breve período de readaptação, Neymar foi relacionado para o compromisso do Santos pelo Paulistão e participou dos 45 minutos finais do empate em 1 a 1 contra o Botafogo-SP, válido pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

Para participar das atividades com o restante do elenco, o camisa 10 utiliza um helicóptero para percorrer o trajeto entre Mangaratiba, onde mora desde seu retorno ao Brasil, e o CT Rei Pelé, viagem que dura cerca de uma hora.

O atacante, no entanto, planeja uma mudança definitiva para a Baixada Santista nas próximas semanas.