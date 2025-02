O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (7) uma nova política de venda de ingressos, que já entra em vigor no clássico contra o Santos, marcado para a próxima quarta-feira (12). O clube dividiu os jogos na Neo Química Arena, em Itaquera, em cinco faixas de preço, levando em conta a relevância da partida e outros fatores estratégicos.

Em 2025, o Corinthians disputará o Campeonato Paulista, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Ao todo, serão 40 partidas na Neo Química Arena. Apenas os preços para os jogos amistosos não sofrerão mudanças.

O plano "Minha Vida" do Fiel Torcedor passará por mudanças que ainda não foram divulgadas. Já os planos "Minha História" e "Meu Amor" continuam com os antigos descontos: entre 36% e 41% ("Minha História") e 24% e 26% ("Meu Amor").

A mensalidade de nenhum plano sofrerá alterações, e os valores de face (preço cheio do ingresso) serão anunciados posteriormente.

Corinthians anuncia nova política de venda e aumenta preços de ingressos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como será a venda para Corinthians e Santos

O Corinthians enfrenta o Santos nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h35 (de Brasília), em confronto válido pela 9ª rodada do Paulistão. A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades para Acessibilidade e Fiel Torcedor. Confira a programação.

Sexta-feira, 7 de fevereiro, a partir das 13H - Abertura para Não Pagantes e PCDs

Sábado, 8 de fevereiro, apartir das 11H - Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.

Sábado, 8 de fevereiro,a partir das 13H - Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano, e membros adimplentes do plano Meu Amor, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site https://www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

Sábado, 8 de fevereiro, a partir das 15H - Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site.

Sábado, 8 de fevereiro, a partir das 17H - Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site.

Sábado, 8 de fevereiro, a partir das 19H - Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 20 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site.

Domingo, 9 de fevereiro, a partir das 11H - Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online https://www.fieltorcedor.com.br.

Segunda-feira, 10 de fevereiro, a partir das 15H - Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra dos ingressos disponíveis em suas categorias pelo site https://www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

Valores de face por setor

Norte – R$ 75,00

Sul – R$ 150,00

Leste Superior Lateral – R$ 110,00

Leste Superior central – R$ 110,00

Leste Inferior Lateral – R$ 130,00

Leste Inferior Central – R$ 180,00

Oeste Superior – R$ 198,00

Oeste Inferior Corner – R$ 260,00

Oeste Inferior Lateral – R$ 280,00