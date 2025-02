Neymar compra mansão em Santos e já acumula mais de 100 imóveis na região

O craque Neymar Jr escolheu uma propriedade de luxo no Morro de Santa Terezinha para sua nova residência durante a passagem pelo Santos. Segundo o portal "LeoDias" esse é o 103° investimento imobiliário do craque em propriedades entre Santos e Praia Grande. O valor da transação não foi divulgado, mas a área é conhecida por abrigar mansões que podem chegar a R$ 35 milhões.

A escolha de Neymar por uma residência próxima à Vila Belmiro elimina a necessidade de deslocamentos aéreos para os treinos, uma vez que anteriormente o jogador residia em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A chegada do jogador ao CT Rei Pelé durante a semana foi feita em seu helicóptero de luxo, um Airbus BK 117 D-2, adquirido por R$ 50 milhões em 2019. A aeronave foi customizada em Paris com bancos de couro estampados com o símbolo do Batman.

Como foi a estreia de Neymar no Santos?

O camisa 10 esteve em campo durante todo o segundo tempo do jogo entre Santos e Botafogo-SP, chegando a atuar 51 minutos seguidos, fato que não acontecia há mais de um ano, desde sua grave lesão no joelho. Neymar foi bastante caçado pela marcação e teve pouco espaço para fazer jogadas de efeito ou progredir individualmente no setor de ataque.

O atacante atuou um pouco mais recuado, como já vinha fazendo há algum tempo, como um típico camisa 10. Teve oportunidades de distribuir passes, acionou bem os jogadores pelo lado de campo, principalmente Guilherme, o artilheiro do Santos no Paulistão. O camisa 11 fez mais uma boa partida, mas não conseguiu concluir em gol suas principais oportunidades.