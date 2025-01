Portuguesa vacila e empata com Novorizontino na despedida do Canindé

Na 'despedida' do Canindé, a Portuguesa amargou um empate com sabor de derrota por 2 a 2, neste sábado (18), pelo Campeonato Paulista. Cristiano e Maceió fizeram os gols da Lusa, enquanto Pedro Balotelli e Pablo Dyego, nos minutos finais, diminuíram para o Tigre. Foi o último jogo do estádio lusitano antes dele passar por uma reforma.

A torcida lotou o estádio, criando um clima bastante emotivo. Em campo, a Portuguesa precisava vencer para não se distanciar dos líderes do Grupo B, Guarani e Santos, que somam quatro e três pontos na tabela, respectivamente.

A Lusa começou o jogo com tudo e saiu da primeira etapa com uma vantagem de 2 a 0. No segundo tempo, a Portuguesa não conseguiu controlar a vantagem confortável no placar. Pedro Balotelli, marcou no primeiro minuto, e no finalzinho, Pablo Dyego empatou.

Como foi o jogo?

A Portuguesa se impôs na primeira etapa e conseguiu definir a partida em 45 minutos. Com o adversário acuado, a Lusa dominou as ações ofensivas e marcou duas vezes. Aos 20 minutos, Daniel Júnior fez boa jogada, foi calçado na área, e Luiz Flávio de Oliveira marcou pênalti. Na cobrança, Cristiano marcou.

Nove minutos depois, a Lusa voltou a mostrar superioridade no duelo. O Novorizontino cometeu um erro infantil na defesa, Maceió aproveitou, ficou cara a cara com o goleiro e bateu firme para ampliar o placar no Canindé.

No segundo tempo, o Novorizontino voltou melhor. Pouco após o apito do árbitro, Pedro Balotelli, que havia acabado de entrar, ganhou da defesa adversária após cruzamento e cabeceou firme para marcar o primeiro do Tigre.

A Lusa controlava o jogo, mas um vacilo transformou a despedida do Canindé em um dia amargo. Aos 41 minutos, Pablo Dyego aproveitou uma desatenção da defesa adversária, invadiu a área e cabeceou com força para empatar o duelo

A Lusa deixou a vitória escapar na despedida do Canindé (Foto: Portuguesa Oficial)

O que vem por aí?

A Lusa volta a entrar em campo na quarta-feira (22), às 20h (de Brasília), quando enfrenta a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O compromisso do Novorizontino será na terça-feira (21), contra a Inter de Limeira, às 19h30 (de Brasília), em casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Ambas as partidas são válidas pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

✅ FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 2 x 2 NOVORIZONTINO

2ª rodada do Campeonato Paulista 2024

📆 Data e horário: sábado, 18 de janeiro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Canindé, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Cristiano (21'/1ºT) (POR); Maceió (30'/1ºT) (POR); Pedro Balotelli (1'/2ºT) (NOV); (Pablo Dyego (41'/2ºT)

Escalações

PORTUGUESA (Técnico: Cauan de Almeida)

Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex e Lucas Hipólito; Hudson, Fernando Henrique, Daniel Júnior e Cristiano; Henrique Almeida e Maceió

NOVORIZONTINO (Técnico: Eduardo Baptista)

Jordi; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey (Pedro Balotelli); Luis Oyama, Willian Farias, Igor Formiga e Marlon (Airton Moisés); Pablo Dyego e Waguininho