Ponte Preta recebe o Corinthians, nesta quarta-feira (29), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h45 (de Brasília), e as equipes entram em campo no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O confronto será transmitido pelo canal fechado TNT Sports e através do streaming Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

continua após a publicidade

Como chegam os clubes?

Invicto até a derrota para o São Paulo, neste domingo (26), o Corinthians registrava boa sequência de três vitórias na temporada de 2025. Com o resultado negativo, o Timão caiu para a vice liderança do Grupo A, com nove pontos, atrás apenas do líder Mirassol devido ao saldo de gols.

Por outro lado, o Ponte Preta está sem vencer a três jogos, apesar da vitória na primeira rodada do Campeonato Paulista. Após os três empates, a Macaca está com apenas seis pontos e ocupa o terceiro lugar no Grupo D, fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Ramón Díaz promove jovens da Copinha para ‘período de teste’ no Corinthians

Confira as informações do jogo entre Ponte Preta e Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X CORINTHIANS

5ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 19h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

📺 Onde assistir: TNT Sports e Max

🟨 Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira

🚩Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza

📺 VAR: Marcio Henrique de Gois

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PONTE PRETA (Técnico: Alberto Valentim)

Diogo Silva; Saimon, Emerson e Artur; Maguinho (Pacheco), Élvis (Dudu), Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Danilo Barcelos; Éverton Brito.



CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte