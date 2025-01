Vaquinha para pagar estádio do Corinthians completa dois meses; veja quanto foi arrecadado

A campanha de financiamento coletivo promovida pelos Gaviões da Fiel para pagar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena completa dois meses no ar nesta segunda-feira (27).

Desde o dia 27 de novembro, a vaquinha arrecadou R$ 35.839.099,00, um montante que representa 5,12% da dívida total do clube, avaliada em R$ 700 milhões. A campanha ficará ativa até maio, um prazo estipulado junto ao banco estatal.

A vaquinha amortiza parcelas da dívida diariamente conforme os valores doados pela Fiel, sem contar feriados e dias da semana. Entretanto, é necessário que a Caixa contabilize e libere os boletos. Foram pagos 30 até hoje. Os Gaviões pretendem organizar ações para mobilizar os torcedores.

Assim que lançada, a campanha contou com uma alta adesão dos torcedores, somando quantias milionárias por dia. Ao longo do tempo, a vaquinha passou a ter menos doações, algo esperado pelos organizadores devido ao final do ano.

Neste ano, a ideia é promover a vaquinha em diferentes canais. Uma dessas ações acontecerá nesta terça-feira (28), a "Invasão Corinthiana nas Redes", lives semanais com a presença de embaixadores da campanha, que conta com ex-jogadores e torcedores ilustres.

Entre os confirmados para a ação estão: Neto, Sabrina Sato e Fernanda de Freitas, as atletas Tamires e Gabi Zanotti, grandes influenciadores como Mil Grau, Badaui, Mila Alves e Rappin Hood.

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

Campanha visa pagar dívida da Neo Química Arena (Foto: Bruno Granja)

