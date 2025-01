Ramón Díaz promove jovens da Copinha para ‘período de teste’ no Corinthians

Ramón Díaz promoveu a integração de onze jogadores que disputaram a Copinha para o elenco do Corinthians. Inicialmente os jovens vão apenas treinar com os profissionais, e o técnico argentino pretende seguir com os que mais se destacarem para o restante da temporada.

No sábado (25), o Corinthians perdeu para o São Paulo por 3 a 2, no Pacaembu, e ficou com o vice-campeonato da Copinha. A boa campanha encheu os olhos de Ramón Díaz que quer usar mais a base ao longo deste ano.

Segundo informações da 'Itatiaia', os jogadores da base que disputaram o torneio de juniores promovidos pelo treinador são: os laterais Denner e João Vitor Jacaré; os zagueiros Fernando Vera e Guilherme Gama; os meias Bahia, Yago e Luiz Eduardo; e os atacantes Dieguinho, Gui Negão e Nicollas.

Durante a Copinha, Ramón Díaz chegou a lamentar a não utilização dos jovens da base. Com um calendário cheio neste início de ano, com as disputas do Paulistão e Pré-Libertadores, o treinador pretendia promover jovens jogadores.

— Porque queríamos lançar alguns jogadores da Copinha e não estão habilitados. O melhor é que o trabalho físico está sendo feito. E estamos conseguindo manejar os jogadores. Precisamos de um pouco mais de gols. Mas estamos felizes com o planejamento - disse o treinador na última quarta-feira (22), antes da final da Copinha.

Corinthians foi vice-campeão da Copinha nesta temporada após ser derrotado para o São Paulo (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

Próximo jogo

Após a derrota contra o São Paulo no domingo (26), o Corinthians volta a entrar em campo na quarta-feira (29). Em Campinas, o Timão encara a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, às 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Paulistão.