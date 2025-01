Memphis Depay vira alvo de críticas após Corinthians x São Paulo

No primeiro jogo com 'força máxima', o Corinthians saiu derrotado para o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis, e um dos nomes mais criticados tanto na imprensa, quantos pelos torcedores, foi o do holandês Memphis Depay.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista aponta culpados por derrota do Corinthians para São Paulo: ‘Gol idiota’

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nas três primeiras rodadas do Paulistão, apenas Memphis e Hugo Souza ainda não haviam estreado como titulares. Nas duas partidas anteriores ao clássico Majestoso, o Corinthians saiu vitorioso. Já contra o São Paulo, com a presença da dupla, o Timão acumulou falhas nos 45 minutos finais, viu o São Paulo abrir vantagem e não teve forças para reagir diante de um Morumbis lotado.

Próximo jogo do Corinthians

O clube alvinegro volta a jogar pelo Campeonato Paulista na próxima quarta-feira (22). Em Campinas, no interior de São Paulo, o Timão encara a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, às 19h30 (de Brasília), na quinta rodada da competição estadual.

continua após a publicidade