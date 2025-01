Paulistão é oportunidade para Soteldo reescrever história no Santos

O Santos faz a sua estreia na temporada contra o Mirassol, na Vila Belmiro, na próxima quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília). De volta à Série A, o Peixe tem um novo treinador, Pedro Caixinha, novos jogadores, mas um velho conhecido luta para ser o craque do time: Soteldo.

O venezuelano retornou ao Alvinegro Praiano após passar um ano emprestado ao Grêmio. Em 2023, Soteldo fez parte do elenco do Santos que caiu para a Série B e sua relação com a torcida terminou bastante desgastada.

Depois do acesso do clube, a Torcida Jovem, organizada do clube, declarou em nota que não aprova o retorno do jogador. Entretanto, o meia de 27 anos se reapresentou ao Santos, deixou boa impressão para Pedro Caixinha e foi inscrito no Campeonato Paulista.

Segundo informações do 'Uol', o Atlético-MG possui interesse no meia. Cuca, atual treinador do Galo, trabalhou com Soteldo no Santos, em 2020, e gosta do jogador, mas é relembrando dessa fase que a diretoria evita negociar e muitos torcedores sonham com tempos melhores.

Boas lembranças no Peixe

Será a terceira passagem de Soteldo pelo Santos. Contratado em 2019, o jogador caiu nas graças do torcedor, foi vendido no meio de 2021, e retornou em 2022, quando permaneceu até o fatídico rebaixamento para a segunda divisão.

Ao todo, são 144 partidas, 21 gols e 27 assistências. Soteldo não conquistou títulos pelo Peixe, mas teve atuação marcante na campanha do vice-campeonato da Libertadores de 2020, quando o time foi superado pelo Palmeiras na decisão.

Naquela campanha, Soteldo disputou 11 partidas e marcou três gols. O mais simbólico deles foi na semifinal do torneio. Jogando na Vila Belmiro, o Santos venceu o Boca Juniors de maneira impiedosa e aplicou um 3 a 0. Soteldo, Diego Pituca e Lucas Braga marcaram naquela noite.