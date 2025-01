Santos: Caixinha cobra reforços e lamenta repetição de erros defensivos

Após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, o técnico Pedro Caixinha reforçou a necessidade de contratações para o elenco do Santos e lamentou os problemas recorrentes em jogadas aéreas defensivas. O treinador pediu paciência e união entre time, torcida e diretoria para superar o momento difícil.

— Todo o estádio pode pressionar a mim, mas, durante o jogo, peço que apoiem os jogadores e confiem. Este clube tem sido muito maltratado nos últimos anos. Não tenho uma varinha mágica, mas tenho muita vontade de vencer neste projeto. Não será algo imediato, mas nunca desistirei. Vamos precisar de todos juntos para alcançar nossos objetivos. Sem união, não conquistaremos nada. Meu foco está totalmente direcionado para essa reação — declarou o técnico.

Caixinha destacou os erros recorrentes na marcação de bolas aéreas, que têm custado pontos ao Santos. O primeiro gol do Palmeiras no clássico foi marcado por Thalys, de cabeça. Foi o segundo jogo seguido do Peixe levando gol após jogada aérea.

— É um padrão. Precisamos ajustar a linha defensiva e a marcação na última zona nos cruzamentos. Contra o Mirassol, sofremos um cabeceio e o Brazão salvou. Contra a Ponte, tomamos gol da mesma forma, e hoje, novamente. Isso acontece porque estamos defendendo apenas a bola e não o adversário. Temos que trabalhar para mudar esse comportamento. Jogadores precisam entender que estamos repetindo os mesmos erros, e isso nos custa caro — analisou o treinador.

Agora, o Santos volta a campo no próximo sábado (25) para enfrentar o Velo Clube, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A partida será às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Benitão, em Rio Claro (SP).

