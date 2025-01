Santos: Pituca pede desculpas à torcida após derrota no clássico

O Santos foi derrotado de virada pelo Palmeiras por 2 a 1 nesta quarta-feira, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. Capitão do Peixe, Diego Pituca, lamentou o resultado e pediu desculpas à torcida alvinegra, que lotou a Vila Belmiro.

— Fizemos um bom primeiro tempo. No segundo, não conseguimos criar muitas chances de gol. A torcida fez a parte dela, está no direito de vaiar — declarou o volante à "Record".

Com o resultado, o Santos ocupa a segunda posição no Grupo B do Estadual, com quatro pontos, atrás do Guarani, que também tem quatro pontos e enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira. Red Bull Bragantino, com três pontos, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

Pituca também comentou sobre as mudanças no estilo de jogo sob o comando de Pedro Caixinha.

— O estilo dele é totalmente diferente do Carille. Estamos nos entregando ao máximo, mas está faltando algo. Temos que continuar correndo, continuar evoluindo. O campeonato é curto. É pedir desculpa aos torcedores e seguir trabalhando — completou.

O próximo compromisso do Peixe será no sábado, contra o Velo Clube, pela quarta rodada do Paulistão. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília), no estádio Benitão, em Rio Claro (SP).

