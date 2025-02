Paulistão: FPF define Portuguesa x Corinthians no Pacaembu

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que o confronto entre Portuguesa e Corinthians, pela décima rodada do Paulistão, será realizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A partida está marcada para o dia 15 de fevereiro, sábado, às 18h30 (de Brasília).

No ano passado, a Lusa chegou a negociar o mando da partida para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. O planejamento não se concretizou, e a diretoria da Portuguesa passou a considerar mandar o jogo na capital paulista.

O Canindé, estádio da Portuguesa, está em reforma desde 18 de janeiro, e o clube tem mandado suas partidas no Pacaembu, reinaugurado neste ano após concessão à iniciativa privada. O clássico paulista foi confirmado para o tradicional estádio apenas nesta quarta-feira (5).

Tradição no Pacaembu

A Portuguesa mandou dois jogos no estádio neste Paulistão: uma derrota para o São Paulo e uma vitória sobre o Botafogo-SP. A última vez que o Corinthians jogou no Pacaembu foi no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, pelo Brasileirão, em 9 de novembro de 2019.

Os clubes já se enfrentaram em 153 oportunidades no Pacaembu, sendo 80 vitórias do Corinthians, 33 partidas vencidas pela Portuguesa e 40 empates. O clube alvinegro marcou 296 gols, enquanto a Lusa anotou 214 tentos.

Antes da inauguração da Neo Química Arena, em 2014, o Corinthians mandava suas partidas no Pacaembu. No estádio, o Timão conquistou nove títulos: três Campeonatos Paulistas (1951, 1954 e 2009), três Torneios Rio-São Paulo (1950, 1954 e 1966), uma Recopa Sul-Americana (2013), um Campeonato Brasileiro (2011) e uma Copa Libertadores (2012).