Plano do Corinthians para quitar dívidas em dez anos cobre apenas 15% do total

O Corinthians apresentou um plano para quitar parte de sua dívida Cíveis e Trabalhistas em até dez anos. Segundo informações do 'Ge.globo', a diretoria do clube alvinegro enviou uma proposta à Justiça de São Paulo para pagar R$ 367 milhões referente a débitos Cíveis e Trabalhistas, ao longo da próxima década.

O débito milionário engloba dívida com empresários, fornecedores e jogadores que contam no Regime Centralizado de Execuções (RCE), uma saída do Corinthians com a Justiça de São Paulo para organizar o pagamento de credores.

O mecanismo é uma maneira do clube alvinegro organizar o pagamento entre diversos credores. Segundo informações do Corinthians no processo, a dívida total do Timão está avaliada atualmente em R$ 2,4 bilhões.

O Corinthians possui um total de R$ 926 milhões em dívidas cíveis e trabalhistas. A RCE lista R$ 367 milhões, o que corresponde a 39,64% desse montante. Considerando todos os débitos, a proposta cobriria apenas 15,29% do valor total.

Corinthians ofereceu plano para pagar parte das dívidas em dez anos (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Dívidas do Corinthians

R$ 677 milhões relacionadas à construção da Neo Química Arena

R$ 817 milhões em dívidas tributárias

R$ 926 milhões em Dívidas Cíveis e Trabalhistas

Proposta de pagamento

No plano oferecido à Justiça de São Paulo, a diretoria do Corinthians pretende destinar 4% de suas receitas recorrentes mensais para o pagamento dos credores listados no RCE. Os valores seriam de diretos de TV, patrocínios e valores que não estejam relacionados à venda de jogadores.

O Corinthians aguarda a aprovação da Justiça de São Paulo para colocar o plano em prática. O Timão vê na RCE uma possibilidade de quitar seus débitos sem ter novas contas bloqueadas.