Palmeiras defende sequência de vitórias contra o Corinthians; veja

O Palmeiras entra em campo na próxima quinta-feira (4) com a missão de defender longa sequência de vitórias contra o Corinthians no Paulistão. A equipe comandada por Abel Ferreira sete partidas contra o rival, com duas vitórias e cinco empates no período.

A última derrota do Verdão no confronto foi em 2020, pela fase de grupos do Campeonato Paulista, quando perdeu por 1 a 0 na Neo Química Arena. No entanto, as equipes se reencontraram na final daquela edição. Após dois empates, o Palmeiras levou a melhor e ficou com o título nos pênaltis (4 x 3).

Tri-campeão paulista, o Verdão busca o quarto título consecutivo, feito que seria inédito não só para o clube, mas na história da competição estadual.

Próxima partida do Palmeiras no Paulistão

Palmeiras encara o Corinthians na próxima quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com 11 pontos conquistados em seis rodadas, o Verdão ocupa a segunda colocação do grupo D, quatro atrás do líder São Bernardo.

