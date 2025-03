Palmeiras x São Paulo: FPF libera áudio do VAR após pênalti polêmico

A Federação Paulista de Futebol (FPF) liberou o áudio do VAR após pênalti polêmico ser marcado em clássico entre Palmeiras e São Paulo, na segunda-feira (10), pela semifinal do Campeonato Paulista. A liberação havia sido solicitada por dirigentes do Tricolor e membros da comissão técnica, que discordaram da marcação.

No primeiro tempo da decisão disputada no Allianz Parque, Arboleda teria derrubado Vitor Roque na área. A arbitragem assinalou o pênalti, sem interferência do VAR. Raphael Veiga foi responsável pela conversão, anotando o único gol do jogo. No entanto, o entendimento dos são-paulinos é de que Arboleda não encostou no reforço palmeirense.

Após as polêmicas, a FPF divulgou o áudio do momento do lance. Na análise, Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo, que estava na arbitragem de vídeo, conversaram. Segundo eles, Arboleda fez um "calço com a perna esquerda".

Veja o que foi dito na análise de lance polêmico em decisão entre Palmeiras e São Paulo

- Guarizo, checa para mim. Ele (Arboleda) perde a bola, o jogador (Vitor Roque) dá um tapa para correr, e ele põe a perna - argumentou Flávio, árbitro de campo, no início do lance.

- Ele (Arboleda) perde o timing da bola, faz o toque lateral. Coloca, sim, essa perna esquerda. Faz o calço com a perna esquerda, na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque). Esse é o momento do calço. Perna esquerda com a perna esquerda também. Esse é o contato. Pênalti está confirmado - responde a arbitragem de vídeo.

Flávio não chegou a se dirigir para a cabine de VAR, mesmo com o pedido dos jogadores do São Paulo. Tal ação gerou um forte descontentamento por parte dos dirigentes do Tricolor.

Pênalti foi marcado após lance envolvendo Vitor Roque e Arboleda (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Diretoria do São Paulo avisou que mandaria ofício para FPF

A diretoria do São Paulo avisou que enviaria um ofício à Federação Paulista de Futebol (FPF) solicitando os áudio da equipe responsável pelo VAR no clássico diante do Palmeiras, que culminou na eliminação do Tricolor na semifinal do Campeonato Paulista.

- O VAR esteve presente na partida? Essa foi uma arbitragem pequena. Um episódio triste que fica nos anais do futebol. Acho que tem erros e erros. Hoje foi horroroso. Se você ver todas as transmissões, todos os comentários. Nós estamos aqui com tranquilidade, vamos para o sorteio da Conmebol e o trabalho segue - reclamou Julio Casares após a eliminação do São Paulo.