São Paulo irá enviar ofício à FPF pedindo áudios do VAR após pênalti polêmico

A diretoria do São Paulo irá enviar um ofício à Federação Paulista de Futebol (FPF) solicitando os áudio da equipe responsável pelo VAR no clássico diante do Palmeiras, que culminou na eliminação do Tricolor na semifinal do Campeonato Paulista.

A principal reclamação do São Paulo foi a marcação do pênalti de Arboleda em Vitor Roque, nos minutos finais do primeiro tempo. O lance, decisivo para o resultado, resultou no gol de Raphael Veiga, o único do clássico disputado no Allianz Parque.

- O VAR esteve presente na partida? Essa foi uma arbitragem pequena. Um episódio triste que fica nos anais do futebol. Acho que tem erros e erros. Hoje foi horroroso. Se você ver todas as transmissões, todos os comentários. Nós estamos aqui com tranquilidade, vamos para o sorteio da Conmebol e o trabalho segue - reclamou Julio Casares.

Além do pênalti, a diretoria tricolor questiona os critérios de Flávio Rodrigues de Souza na aplicação de cartões durante o confronto. O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, recebeu cartão amarelo após reclamar à beira do campo, enquanto o auxiliar Maxi Cuberas foi expulso pela equipe de arbitragem.

São Paulo eliminado do Paulistão

Com a derrota para o Palmeiras por 1 a 0 na última segunda-feira (10), fora de casa, o São Paulo foi eliminado da atual edição do Campeonato Paulista. Líder do grupo C com 19 pontos, a equipe comandada por Zubeldía eliminou o Novorizontino para figurar entre as quatro melhores equipes do estudual.

Agora, a comissão técnica terá cerca de 20 dias de treinamentos para preparar o elenco para o início do Campeonato Brasileiro. A estreia do Tricolor acontece no próximo dia 30, no Morumbis, contra o recém-promovido Sport.