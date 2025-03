O São Paulo foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista em um jogo polêmico no qual foi derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras. Mas não somente as questões com a arbitragem, que afetaram o resultado, abalam o Tricolor, mas a questão financeira também.

Pela eliminação, o São Paulo encerra sua passagem pelo estadual com 45,08 milhões. O valor é significativo, mas caso o Tricolor chegasse à final ou fosse campeão, seria maior ainda. O vice-campeão recebe 1,65 milhão a mais, enquanto quem for campeão ganha 5 milhões.

Vale relembrar que os quatro grandes do estado (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos) garantiram cotas de participação de R$ 44 milhões cada, assegurando um faturamento alto desde o início do torneio.

Eliminação do São Paulo foi marcada por polêmica de arbitragem (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo tem meta financeira abalada

Mas mesmo que o São Paulo tenha garantido este valor, eliminado na semifinal da competição, o Tricolor lida com a primeira meta esportiva e financeira da temporada 2025 abalada. Segundo o orçamento previsto pelo clube no começo do ano, havia a expectativa que o time chegasse até a final do Campeonato Paulista, pensando tanto na parte esportiva quanto no dinheiro em si.

No Brasileiro, o São Paulo tem como meta terminar entre os seis primeiros colocados. Na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, pretende chegar até as quartas de final. Com a eliminação na semifinal do Paulistão, pode ser que o Tricolor procure compensar em outras competições, para se aproximar das metas traçadas para 2025.

O São Paulo viverá um período de "pré-temporada" antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Agora, o Tricolor só volta a jogar no dia 30 de março, na estreia da competição contra o Sport, no estádio do Morumbis.