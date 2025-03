O São Paulo Futebol Clube utilizou sua conta oficial no Instagram para provocar o Palmeiras após a eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista, polêmica pela marcação de um pênalti em Vitor Roque. O pênalti foi marcado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras x São Paulo: jornal espanhol escandaliza pênalti sobre Vitor Roque

Após a derrota por 1 a 0 no Allianz Parque, o Tricolor publicou um post com o texto: "Fim de jogo: Arbitragem 1 x 0 São Paulo. Após um pênalti vergonhoso para os donos da casa, o São Paulo encerra sua participação no Paulista".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após pênalti polêmico, São Paulo provoca Palmeiras nas redes: '1x0 Arbitragem' (Foto: Reprodução)

A publicação, que substituiu o nome "Palmeiras" por "Arbitragem", foi uma crítica direta à decisão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que marcou um pênalti polêmico a favor do Palmeiras no lance envolvendo o zagueiro Arboleda e o atacante Vitor Roque. O gol, convertido por Raphael Veiga, definiu a vitória alviverde e a classificação para a final.