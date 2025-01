Palmeiras recebe o Portuguesa, nesta quarta-feira (15), em duelo válido pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília) e as equipes entram em campo no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O confronto será transmitido pela Record, em canal aberto, e CazéTV, no YouTube e na Amazon Prime. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

Como chegam os clubes?

Sob a liderança de Abel Ferreira, o Palmeiras entra em campo com expectativas elevadas, reforçadas pela recente contratação de Facundo Torres, embora Paulinho, outro reforço significativo, não jogue devido a uma lesão. A estreia de Torres é altamente antecipada, visto como um potencial diferencial para o time no torneio.

Do lado da Portuguesa, agora gerida como Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e comandada por Cauna de Almeida, o clube apresenta um elenco renovado com 15 novos jogadores, buscando surpreender no campeonato e revitalizar sua histórica competitividade.



Este embate não apenas dá início à jornada das equipes no estadual, mas também serve como um teste para as novas contratações e estratégias. Com o Palmeiras visando consolidar sua posição de destaque e a Portuguesa determinada a demonstrar o potencial de sua nova fase, o jogo se estabelece como um prelúdio empolgante para o que está por vir no Campeonato Paulista de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Versátil no ataque, Facundo Torres revela motivo de ter escolhido o Palmeiras

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Portuguesa

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X PORTUGUESA

1ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Record e CazéTV

🟨 Arbitragem: João Vitor Gobi

🚩Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Maurício (Torres) e López.



PORTUGUESA (Técnico: Cauan de Almeida)

Rafael Pascoal; Ben-Hur (Silva), Portela (Biazus), Maurício, Hipólito; Fernando Henrique, Elvis, Daniel Jr, Iago Dias, Henrique Almeida e Anderson Magrão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte