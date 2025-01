Ronaldo é apresentado pelo Internacional: ‘Venho para brigar pelo meu espaço’

O Internacional apresentou, nesta terça-feira (14), seu segundo reforço para a temporada: o meio-campista Ronaldo. Com contrato até o final de 2026, o jogador comentou sobre o trabalho de Roger Machado e afirmou que chega para lutar por uma vaga no time.

continua após a publicidade

➡️Vitinho é apresentado pelo Internacional: ‘Maior oportunidade da minha carreira’

Ronaldo é velho conhecido do técnico Roger Machado. Apesar do meio-campista ter vindo do Juventude, ex-clube do comandante, os dois trabalharam juntos no Bahia, entre 2019 e 2020. Esse foi um dos assuntos comentados na coletiva de imprensa.

- Conheço o Roger há um tempo. A adaptação fica um pouco mais fácil por já conhecer o estilo de jogo dele, o que pretende dos jogadores dentro de campo, tanto na fase defensiva como ofensiva. Posso jogar tanto de primeiro como segundo volante. - disse o reforço colorado.

continua após a publicidade

Ronaldo foi apresentado no Beira-Rio nesta terça-feira (14) (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Como disse Ronaldo, ele pode atuar tanto como primeiro, como segundo volante. Ele chega ao Internacional para brigar por posição com Fernando e Rômulo. Isso, todavia, não assusta o jogador.

- São dois excelentes jogadores. Essa competição (por posição no time titular) é sadia para o clube. Venho para brigar pelo meu espaço, e o clube só tem a ganhar com isso. - comentou o meio-campista.

continua após a publicidade

O meio-campista foi o segundo jogador anunciado pelo Internacional nesta temporada. Ronaldo assinou contrato definitivo até dezembro de 2026 e reforçará o elenco colorado nas disputas do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, CONMEBOL Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Confira outros trechos da coletiva de Ronaldo:

Escolha pelo Internacional:

- Foi um dos fatores, sim, de já ter trabalhado com o Roger. Um dos principais também é o projeto que me apresentou. Um clube gigantesco, campeão de tudo, um plantel muito qualificado. Atrai qualquer jogador. Disputar campeonatos importantes, saber que vai brigar por títulos. O fator talvez maior foi o projeto do Inter.

Sobre o jogo contra o México

- Os jogadores estão se dedicando bastante, pré-temporada é um período que exige muito. Sabemos que quinta o estádio vai estar lotado, vamos aproveitar esse amistoso e entrar no ritmo de jogo junto da nossa torcida.