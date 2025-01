O primeiro reforço do Palmeiras em 2025, Facundo Torres foi apresentado no início da tarde desta terça-feira (14), na Academia de Futebol. O atacante vestirá a camisa de número 17 e afirma: já está pronto para jogar e ajudar a equipe de Abel Ferreira no Campeonato Paulista. Durante a apresentação, o uruguaio elogiou o clube e disse o que busca no Verdão.

continua após a publicidade

➡️ Fim da ‘Era Crefisa’: Leila Pereira tem recomeço no Palmeiras com postura agressiva no mercado

- Primeiramente, vim para o Palmeiras porque é um clube enorme, um clube gigante. Um clube que tem muitos objetivos este ano, muito importantes, que eu gostaria de competir. É um clube que vai dar um salto à minha carreira muito importante e é isso que estou buscando, poder chegar à elite e dizer que o Palmeiras me vai ajudar - afirmou Facundo Torres.

O atacante de 24 anos assinou contrato válido com o Verdão até o fim de 2029. Segundo o jogador, o técnico português pode escolher onde prefere que ele jogue, já que pode ser útil em várias partes do ataque.

continua após a publicidade

- Não tenho problema de jogar em qualquer parte do ataque. Acredito que onde o Abel precisar de mim, ali eu vou estar, vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu máximo para que possa sempre ajudar a equipe e tomara que tudo saia muito bem - falou.

O uruguaio custou 12 milhões de dólares (R$ 72 milhões) fixos aos cofres do clube paulista, além de possíveis 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões) em variáveis. No processo, o Palmeiras venceu a disputa contra o Cruz Azul, do México, que tentou atravessar a negociação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Quem é Facundo Torres?

O uruguaio nasceu em Las Piedras, tem 1,77m, é canhoto, e atuou no futebol norte-americano por três anos. O jogador tem as características que Abel Ferreira costuma elogiar, já que pode atuar na ponta direita, na esquerda e como segundo atacante.

Ele foi revelado pelo Penãrol-URU, único clube em que atuou até 2022, quando chegou ao Orlando City em transferência de 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 45 milhões na cotação atual).

Pelo time norte-americano, o uruguaio marcou 13 gols e deu nove assistências em sua primeira temporada, atuando em 44 partidas. Em 2023, em 39 jogos, foram 14 bolas na rede e quatro assistências e, por fim, em 2024, foram 40 atuações, com 20 gols e seis assistências.