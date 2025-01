Conselho do Corinthians marca nova data para votar impeachment de Augusto Melo

O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians irá votar o pedido de impeachment do presidente Augusto Melo na próxima segunda-feira (20). Em dezembro, o órgão se reuniu para decidir sobre o afastamento do dirigente, mas a situação garantiu uma liminar da Justiça e interrompeu o pleito. A informação foi noticiada pelo 'Ge.globo'.

O mecanismo foi derrubado e Romeu Tuma Jr. presidente do CD, optou por convocar os conselheiros para uma nova votação de impeachment. 302 conselheiros vão participar do pleito que será realizado no Parque São Jorge. A primeira chamada será às 18h, enquanto a segunda está programada para às 19h.

A convocação foi enviada aos conselheiros nesta terça-feira (14). Caso a maioria simples aprove o impeachment de Augusto Melo, o dirigente será afastado de maneira imediata até a realização de uma assembleia-geral, onde os sócios terão direito a voto.

Caso a maioria simples rejeite o impeachment, Augusto não poderá ser afastado do cargo até que um novo pedido seja elaborado por conselheiros às autoridades do clube alvinegro.

Entretanto, em caso de aprovação, o cargo de presidente do Corinthians será ocupado temporariamente por Osmas Stabile, primeiro vice-presidente.

Conselheiros do Corinthians vão votar destituição de Augusto Melo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Motivos para votação

Um dos motivos para o pedido de impeachment se refere à investigação na Comissão de Ética do Corinthians para averiguar irregularidades no contrato de patrocínio do clube com a casa de apostas Vai de Bet. As autoridades investigam uma possível lavagem de dinheiro e repasses a 'laranjas' da empresa ao Timão durante o período da parceria.

Trabalho nos bastidores

No último mês, Augusto Melo tem trabalhado para conquistar membros da oposição e frear a aprovação do impeachment. No sábado (11), conselheiros, a convite do dirigente, estiveram no CT Joaquim Grava junto aos jogadores em um evento incomum no clube no começo de ano. A diretoria afirma que o evento foi uma forma de dar entrada na nova temporada.

Conselheiros estiveram no treino do Timão (Foto: Rodrigo/Coca/Ag.Corinthians)

Em meio ao clima tenso nos bastidores políticos, o Parque São Jorge virou palco de demonstrações públicas de apoio a Augusto Melo. Diversas faixas foram espalhadas pela sede social do clube, exibindo mensagens de incentivo ao presidente em um momento crítico de sua gestão.