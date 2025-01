Cruzeiro anuncia novidades no programa de sócio para 2025

O Cruzeiro apresentou novidades no programa de sócios para a temporada 2025. A principal é a mudança da assinatura anual para mensal. A expectativa do clube é que o programa 5 Estrelas tenha grande aumento no número de sócios, após o alto investimento feito pela SAF com a contratação de jogadores como Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno, Fágner e Marquinhos. No momento, o programa conta com 81.280 sócios.

Com a mudança da assinatura anual para mensal, o torcedor cruzeirense não precisará se comprometer financeiramente por um ano inteiro. A assinatura passa a ser mensal com renovação automática inclusa. Caso o torcedor deseje cancelar o plano por alguma razão, não precisará pagar qualquer tipo de multa. A ideia é possibilitar que mais torcedores possam se fidelizar ao clube sem a necessidade de um limite de crédito equivalente ao total das 12 mensalidades.

Outras novidades são em relação aos planos antigos do Programa 5 Estrelas. Os sócios torcedores que ainda estavam vinculados aos planos antigos, que foram descontinuados em 2024, serão migrados para as categorias atualmente disponíveis.

A migração ocorrerá de forma automática e baseada na similaridade dos seus benefícios anteriores. Contudo, o sócio poderá entrar em contato, caso queira alterar a categoria para a qual foi migrado previamente.

Torcedor cruzeirense tem quatro opções de categorias no programa 5 Estrelas (Foto: Staff Images/Cruzeiro)

Programa de sócio do Cruzeiro tem quatro categorias

As categorias disponíveis para o torcedor em 2025 são: Meu Cruzeiro (no valor mensal de R$ 9,90), Time do Povo (R$ 29,90), Cabuloso (R$ 79,90) e Cabuloso Max (R$ 189,90). Cada categoria tem condições e benefícios diferentes quanto a ingressos para os jogos, prioridade na compra e desconto nas compras de produto na loja oficial do clube.

O Cruzeiro disponibiliza canais de atendimento para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir quanto ao Programa 5 Estrelas, bem como para novas adesões já disponíveis.