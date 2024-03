(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 13:27 • São Paulo (SP)

Palmeiras e Santos se enfrentam na final do Paulistão de 2024, e tanto o Corinthians quanto o São Paulo caíram precocemente na competição. Assim, o Lance! perguntou para as torcidas do Timão e do Tricolor quem elas preferem que seja campeão estadual.

Em enquete realizada no canal de Whatsapp Lance! Corinthians, os torcedores do Timão preferem ver o Santos vencer o Palmeiras. Cerca de 87% dos votantes querem o Peixe campeão ao invés do Verdão.

No canal de Whatsapp Lance! São Paulo, o mesmo resultado. Cerca de 93% da torcida do Tricolor quer ver o Peixe superar o Verdão.

Já no Instagram, a opinião de torcedores do Corinthians e São Paulo parece ser a mesma. Em postagem com o mesmo questionamento, a grande maioria dos comentários foi apontando o Santos como campeão. Você pode participar e deixar seu ponto de vista no post abaixo.

O primeiro jogo entre Santos e Palmeiras, pela final do Paulistão, será disputado no domingo (31), na Vila Belmiro. A grande decisão será no Allianz Parque, no dia 7. A equipe de Abel Ferreira possui a melhor campanha no torneio e busca o tricampeonato, enquanto Fábio Carille quer encerrar com o tabu de oito anos sem taças do Alvinegro Praiano.

