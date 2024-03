Namorada de Endrick atualiza o visual com homenagem ao atacante do Palmeiras; veja

Gabriely Miranda e Endrick estão juntos desde o fim do ano passado (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Namorada do atacante Endrick, Gabriely Miranda publicou uma foto que chamou atenção nas redes. Direto do Allianz Parque, de onde acompanhou a vitória do Palmeiras sobre o Novorizontino, a modelo mostrou uma unha com a letra "E", em homenagem ao jogador.

A publicação de Gabriely ocorreu logo após o atacante marcar o gol da vitória na semifinal do Paulistão. Na imagem, a modelo também escreveu: "Sempre por ele", com um emoji de coração. A influenciadora também brincou afirmando que o desenho na unha "deu sorte".

Endrick e Gabriely estariam juntos desde outubro de 2023. A namorada do jogador também já apareceu publicamente com a camisa do Palmeiras em algumas ocasiões, antes mesmo do relacionamento. Agora, acompanha o atleta também nos duelos pela Seleção Brasileira.

Veja a foto publicada por Gabriely: