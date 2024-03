Endrick marcou o gol que garantiu a classificação do Palmeiras à final do Campeonato Paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 06:20 • São Paulo (SP)

Mesmo com a iminente saída de Endrick ao Real Madrid, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não pretende contratar um centroavante para ocupar o lugar do jovem de 17 anos. No entanto, a possibilidade não está descartada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Embora a mandatária acredite que o elenco do Verdão esteja completo, ela irá levar em consideração a avaliação do técnico Abel Ferreira e de Anderson Barros, diretor de futebol. Caso seja observado a necessidade de repor Endrick, a presidente abriu as portas para novos reforços.

Endrick marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Novorizontino (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

➡️ Ambos marcam! Coloque R$100 no Lance! Betting e fature R$220 em Palmeiras x Novorizontino

- O Palmeiras está sempre atento ao mercado. Nós não precisamos (de um substituto para Endrick), mas eu ouço a minha comissão técnica e o meu diretor de futebol. Para mim o nosso time está completo, mas se encontrarmos alguém que venha colaborar para o nosso time, estamos de portas abertas - disse Leila à TNT Sports.

No início da temporada, o técnico Abel Ferreira ressaltou mais de uma vez a necessidade do Verdão ir ao mercado para repor a saída do jogador. O treinador entende que nenhum atacante do elenco possui as características do camisa 9.

➡️ Veja tabela com datas e horários do Paulistão

Até o momento, a diretoria do Palmeiras contratou Bruno Rodrigues e Lázaro (pontas), Caio Paulista (ala e ponta) e Aníbal Moreno (volante).

ENDRICK PREOCUPA

Autor do gol que garantiu a classificação do Palmeiras à final do Paulistão, Endrick sentiu um incômodo na coxa e acabou substituído no segundo tempo da partida.

O atacante será reavaliado pelo departamento médico do clubes nos próximos dias, mas deixou claro a vontade de estar à disposição para o primeiro jogo da decisão contra o Santos, na Vila Belmiro.