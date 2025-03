Os caminhos opostos de Corinthians e Santos após o clássico no Paulistão

O Corinthians recebe o Santos pela semifinal do Campeonato Paulista, neste domingo (9), às 18h30 (De Brasília), na Neo Química Arena. Os clubes se reencontram após o Timão vencer o Peixe por 2 a 1 no dia 12 de fevereiro, também em Itaquera, pela primeira fase da competição estadual.

A última partida foi pela nona rodada do Paulistão. Na ocasião, os gols da vitória corinthiana foram de Yuri Alberto, enquanto Guilherme, artilheiro do estadual, descontou para a equipe da Baixada Santista.

O resultado manteve a equipe de Ramón Díaz na liderança geral da competição. Foi a primeira vitória do Corinthians em clássicos na temporada, o que amenizou uma possível crise no Parque São Jorge após a derrota por 3 a 1 contra o São Paulo, no Morumbi, e o empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Do outro lado, o Santos amargou mais um resultado negativo e seguia fora da zona de classificação, mas o cenário mudou completamente desde então.

Estreias no clássico

Antes de a bola rolar, já existia uma grande expectativa para o duelo devido à presença de Neymar. O camisa do time da Baixada Santista fez o primeiro clássico no retorno ao clube do coração e também encontrou um grande amigo na equipe rival, Memphis Depay.

No Corinthians, o holandês fez sua estreia com a camisa 10, que antes pertencia a Rodrigo Garro. O evento foi marcado por diversas homenagens, como um patch exclusivo no uniforme, bandeirão na arquibancada e festa da Fiel. Dentro de campo, foi protagonista e deu a assistência para o segundo gol de Yuri Alberto.

Neymar vaiado na substituição

Diante do Corinthians, Neymar vestiu a camisa do Santos apenas pela terceira vez na temporada. Ele jogou durante 68 minutos e foi substituído aos 21 minutos da segunda etapa por Soteldo. A torcida do Corinthians vaiou o jogador na saída de campo e ele retribuiu de forma irônica com beijos e aplausos.

Neymar foi vaiado pela torcida do Corinthians no primeiro clássico no retorno ao cluba da Baixada Santista. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Recorde de público

A noite foi mais especial ainda para o Corinthians, que bateu o recorde de público em jogos do clube na história da Neo Química Arena, com mais de 47 mil pessoas.

Público pagante: 47.695

Público total: 48.169

Renda: R$ 2.955.248,30

O declínio do Corinthians

A vitória sobre o Peixe marcou o melhor momento do Timão na temporada. Com dois gols de Yuri Alberto, um deles em uma jogada trabalhada com Memphis e Rodrigo Garro, o trio ofensivo mostrou lampejos do sucesso que teve no último Campeonato Brasileiro.

O Corinthians vivia a expectativa de disputar a Pré-Libertadores, mas, menos de um mês depois, o clube alvinegro reencontra o Peixe em meio a uma crise, após uma de suas piores derrotas no torneio continental. Na quarta-feira (5), o Timão foi derrotado pelo Barcelona de Guayaquil por 3 a 0, no jogo de ida da Fase Preliminar 3, no Equador.

A partida de volta será na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians precisa vencer por quatro gols de vantagem para avançar à fase de grupos da Libertadores.

A reviravolta santista

Pelo lado do Santos, o clássico alvinegro foi um divisor de águas. Após a derrota, o técnico Pedro Caixinha promoveu mudanças importantes na escalação, que surtiram efeito imediato nos resultados. Agora, o Peixe vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas: 3 a 1 contra o Água Santa, 3 a 0 sobre o Noroeste, 3 a 0 contra a Inter de Limeira e 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.

Inclusive, foi contra o Água Santa que Neymar desencantou e marcou o primeiro gol do retorno, de pênalti. Ainda fez o gol olímpico em Limeira e abriu o placar na vitória contra o Massa Bruta pelas quartas de final.

O camisa 10 aumentou seu tempo em campo e, nesta quinta-feira, alcançou um dos primeiros objetivos na retomada de sua carreira pós-lesão: ser convocado para a Seleção Brasileira. Neymar estará presente nas Eliminatórias da Copa do Mundo, enfrentando Colômbia e Argentina.