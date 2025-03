Santos aposta na dupla Neymar e Guilherme para chegar à final do Paulistão

Atual vice-campeão Paulista, o Santos se prepara para a semifinal do torneio contra o Corinthians, no próximo domingo (9), às 18h30. E para tentar chegar à segunda final seguida, o Santos aposta em Guilherme e Neymar. A chegada do camisa 10 potencializou o ataque do Santos. Juntos, eles somam impressionantes dezessete participações em gols nesta temporada.

Guilherme, em treze jogos, já marcou dez gols e deu uma assistência, com uma média de noventa e seis minutos para participar de um gol. Além disso, ele mantém uma média de 1,7 passes decisivos e 2,1 dribles certos por partida, mostrando sua influência tanto na finalização quanto na criação de jogadas.

Já Neymar, em sete jogos desde sua reestreia pelo Santos, marcou três gols e distribuiu três assistências, com uma média ainda mais impressionante de 85 minutos para participar de um gol. O craque também se destaca em outras estatísticas: três passes decisivos por jogo, 2,1 dribles certos e 3,4 quatro faltas sofridas por partida, demonstrando sua capacidade de atrair marcações e criar oportunidades.

Neymar, aliás, vem dominando o Campeonato Paulista desde seu retorno ao Santos. Ele lidera o torneio em participações em gols (seis), grandes chances criadas (cinco), passes decisivos (21), faltas sofridas (24) e posse de bola retomada no ataque (sete). Nos últimos quatro jogos, o camisa dez mostrou todo o seu repertório: além dos gols e passes já citados, ele efetuou quatorze passes decisivos, cinco grandes chances criadas, nove dribles certos e treze faltas sofridas, com uma média de cinquenta e três minutos para participar de um gol.

No último jogo contra o Red Bull Bragantino, Neymar foi decisivo: em setenta e seis minutos, marcou um gol de falta, acertou duas finalizações no gol, sofreu cinco faltas e ganhou sete duelos, além de completar dois dribles certos. Ele é, atualmente, o jogador da Série A com mais gols, assistências, participações em gols e grandes chances criadas no período.

Do outro lado, Guilherme também vem brilhando. Em treze partidas, o atacante já balançou as redes contra times como Mirassol (duas vezes), Ponte Preta, Palmeiras, São Bernardo, São Paulo (duas vezes), Corinthians, Água Santa e Noroeste.