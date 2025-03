Medalhão da Globo provoca torcida do Corinthians após derrota na Libertadores

Após a derrota do Corinthians por 3 a 0 para o Barcelona na Libertadores, nessa quarta-feira (5), o apresentador do programa "Globo Esporte" ironizou a torcida do Timão em publicação na rede social X. Fred, que assumiu a apresentação do tradicional programa da grade da emissora em São Paulo, utilizou seu perfil pessoal para fazer a provocação, chamando o público para acompanhar a edição desta quinta-feira (6).

- Manda essa foto para o seu amigo corintiano só para avisar que o Globo Esporte virou Globo Esporte Fino. Vem que hoje o programa está "increíble" (incrível, em espanhol) - escreveu.

Estratégia de Fred Bruno no Globo Esporte

Antes de sua estreia, Fred Bruno compartilhou suas intenções para o programa em uma entrevista com a apresentadora Tati Machado, no programa "Mais Você". O jornalista expressou o desejo de trazer para o Globo Esporte a proximidade que tem com o público em suas redes sociais.

- Vim da internet, então, sempre fui acostumado a gravar com a câmera muito próxima, acho que isso impacta na minha distância com o público. Então, eu quero trazer isso para o Globo Esporte. Talvez o público fale: "Nossa, como esse cara está enchendo a minha TV desse tamanho aí?". Mas espero que as pessoas gostem, vamos ver se funciona esse meu conceito, que é algo que eu trouxe e o pessoal da equipe super abraçou - disse Fred.

Corinthians na Libertadores

O Corinthians perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0 nesta quarta-feira (5) e está perto de ser eliminado ainda na Pré-Libertadores. A equipe terminou o último Campeonato Brasileiro em alta, com nove vitórias consecutivas, mas o começo da temporada é marcado por erros defensivos que podem custar os planos do Timão

Contra o Barcelona, o treinador apostou em uma linha de três zagueiros com João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Félix Torres, uma formação inédita do time na temporada. Durante o confronto, chegou a mudar a formação, colocando Carrilo no lugar do jovem, que cometeu um pênalti no final do primeiro tempo.