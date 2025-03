Declaração de Ramón Díaz após derrota do Corinthians gera desgaste com a Fiel

O torcedor do Corinthians ainda não digeriu a derrota do time por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, pela Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores. O resultado no Equador complicou a sobrevivência da equipe na competição continental.

Em entrevista coletiva no Monumental de Guayaquil, Ramón Díaz não conseguiu explicar a má atuação da equipe. Ao invés de apontar detalhes táticos do duelo, o argentino se escorou na ótima campanha que conduziu na última temporada e chegou a dizer que os torcedores o paravam para pedir uma vaga na Libertadores. No Brasileirão, o Timão somou nove vitórias seguidas e saiu da zona de rebaixamento para a conquista de uma vaga na Pré-Libertadores

— Não se esqueçam também que, quando peguei o time, ele estava em último lugar, principalmente para a imprensa, estava em último. Os torcedores choravam, pediam por favor para sair daquela situação, e conseguimos nos classificar para a Libertadores. Estamos nas semifinais, estamos trabalhando, estamos crescendo, mas há momentos em que a equipe adversária te supera, e isso acontece no futebol — disse o treinador.

Cobrança no Corinthians

A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Timão, emitiu uma nota nesta quinta-feira (6) rebatendo as falas de Ramón Díaz, cobrando um melhor desempenho do elenco alvinegro e afirmando que os resultados do passado não vão minimizar a derrota na competição continental.

— Treinador, chega de testes e desculpas, a temporada começou e, nesses três meses, ainda não corrigiu os problemas recorrentes e não apresentou um plano tático para o time. Reconhecemos os esforços para evitar o rebaixamento, mas o passado não ganha jogo. A Fiel Torcida exige um time à altura da nossa história — diz parte da nota da Gaviões da Fiel.

Nas redes sociais, torcedores criticaram a atuação do Corinthians e "Ramón Díaz" chegou a ficar entre os trending topics do X, antigo Twitter. Segundo o 'Meu Timão', alguns torcedores estiveram no aeroporto durante o desembarque da equipe no Brasil e cobraram o treinador do Timão.