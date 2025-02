O que mudou no Palmeiras e no Corinthians desde o ‘Dérbi da Cabeça de Porco’?

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Em ritmo de começo de temporada, o Dérbi marca o primeiro confronto entre os clubes desde o jogo, que ficou marcado pela quebra de jejum do clube alvinegro no clássico.

continua após a publicidade

➡️Dérbi no Allianz: veja retrospecto e títulos de Palmeiras e Corinthians

No dia 4 de novembro, o Timão venceu o Palmeiras por 2 a 0, na Neo Química Arena, em um clássico que ficou marcado por uma cabeça de porco arremessada por torcedores do Corinthians. Na ocasião, o clube alvinegro lutava contra o rebaixamento no Brasileirão, enquanto o Palmeiras era candidato ao título.

Rodrigo Garro e Yuri Alberto marcaram naquele duelo, que marcou o fim de um jejum de três anos sem vitórias do Corinthians no Dérbi. Após aquela partida, o Timão engatou uma sequência de seis vitórias na competição, já haviam sido três até então, e conquistou uma vaga na Pré-Libertadores deste ano.

continua após a publicidade

O Palmeiras até chegou a assumir a liderança do Brasileirão posteriormente, mas perdeu o título após ser derrotado em casa para o Botafogo por 3 a 1 e ser ultrapassado pelo clube carioca, que não perdeu a liderança e assegurou o troféu.

Passados dois meses daquela partida, muita coisa mudou para os times. O Palmeiras segue como uma força do futebol nacional, mas teve um retrospecto pior que o do rival neste período. O Timão conseguiu alcançar os objetivos do último Brasileirão, mas luta para se estabelecer como uma das atuais forças do cenário brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Último clássico aconteceu em novembro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Retrospecto de Palmeiras e Corinthians

Palmeiras

13 jogos 7 vitórias 2 empates 4 derrotas 59% aproveitamento 17 gols marcados 13 gols cedidos

Corinthians

14 jogos 13 vitórias 1 derrota 93% aproveitamento 30 gols marcados 12 gols cedidos

Principais artilheiros no período

Após um primeiro semestre irregular, assim como o desempenho do Corinthians, Yuri Alberto se recuperou na reta final e encerrou a temporada como o principal artilheiro do futebol brasileiro. No Dérbi disputado na Neo Química Arena, o camisa 9 marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0, resultado que marcou a "virada de chave" da equipe comandada por Ramón Díaz.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Na sequência, balançou as redes outras seis vezes, consolidou a parceria de ataque com Memphis Depay e liderou a arrancada do Timão rumo à Libertadores.

Pelo lado do Palmeiras, Estêvão, um dos destaques da última temporada, terminou como artilheiro do time ao lado de Maurício, após o clássico marcado pelo episódio da cabeça de porco no gramado da Arena.

O camisa 47 superou os números de Endrick, seu companheiro de base, e de Neymar, ainda nos tempos de Santos, na última edição do Campeonato Brasileiro, sendo peça fundamental na disputa do Verdão pelo título contra o Botafogo.

Rodrigo Garro e Memphis Depay, pelo Corinthians, e Maurício, pelo Palmeiras, também se destacaram no período e aparecem entre os principais goleadores.

Yuri Alberto (Corinthians) - 7 gols Memphis Depay (Corinthians) - 5 gols Estêvão (Palmeiras) - 4 gols Rodrigo Garro (Corinthians) - 4 gols Maurício (Palmeiras) - 4 gols Talles Magno (Corinthians) - 4 gols Richard Ríos (Palmeiras) - 3 gols

Planejamento para 2025

Os clubes vivem momentos distintos nesta temporada. Por um lado, o Verdão se prepara para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado na metade do ano, nos EUA, e se prepara reforçar o elenco. Nesta janela, o Palmeiras contratou os atacantes Facundo Torres e Paulinho, e o meia Emiliano Martínez. Ao todo, serão gastos R$ 244 milhões nas transações.

O Corinthians não realizou nenhuma contratação para este ano, e segundo os dirigentes, a ideia é continuar assim. O Timão pretende segurar o elenco da última temporada, e fazer uma janela sem muitos gastos, tentando amenizar as dívidas que ultrapassam os R$ 2,3 bilhões.