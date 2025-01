Memphis x Oscar: medalhões disputam protagonismo em primeiro clássico do ano

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no primeiro Majestoso da temporada. O clássico no MorumBis colocará frente a frente Memphis e Oscar, as principais esperanças dos torcedores para a temporada.

Com poucos jogos, ainda é difícil de ver o impacto dos jogadores na temporada, e é justamente em um clássico que a balança pode pesar mais a favor de um dos lados. No Corinthians, Memphis ainda não fez a sua estreia como titular, uma opção de Ramón Díaz para poupar o jogador. No São Paulo, Oscar começa a mostrar suas credenciais após ser contratado na janela de transferências.

Memphis

Contratado em setembro do ano passado, o holandês de 30 anos já caiu nas graças da Fiel. Em 16 jogos, Memphis marcou sete gols e ajudou o Corinthians a fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão e terminar com uma vaga para a Pré-Libertadores.

Em meio ao sucesso, o jogador ainda não marcou em clássicos pelo Corinthians. Na última temporada, o atleta esteve em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, na Neo Química Arena, e na derrota por 3 a 1 contra o São Paulo, no Mané Garrincha, em Brasília.

Contra o Tricolor, Memphis aparentava estar fora de forma e fez uma de suas piores apresentações pelo Corinthians. Nos minutos finais da partida, enquanto o Timão buscava um empate heroico com dois a menos, o holandês foi desarmado no meio de campo e deu origem ao gol de André Silva, que determinou o placar para o São Paulo.

Depois desta partida, o camisa 94 embalou. O Majestoso deste domingo (26) pode ser o primeiro capítulo do holandês contra rivais do Corinthians. Vale lembrar que o Timão não vence o adversário há cinco jogos, o último triunfo foi no dia 25 de julho de 2023, quando o clube alvinegro bateu o rival por 2 a 1 na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Memphis em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Oscar

Oscar fará seu primeiro clássico em seu retorno ao São Paulo. O duelo com o Corinthians é um reencontro do meia com o rival, isso porque o jogador enfrentou o Timão em um dos dois clássicos que fez pelo Tricolor em 2009. Pelo Brasileiro daquele ano, o time do Morumbi venceu por 3 x 1, com um passe para o gol do jovem meio-campista.

Contando com a pré-temporada nos EUA, Oscar fez três jogos pelo São Paulo. Atuou 45 minutos diante do Cruzeiro e quase 70 minutos contra o Flamengo e Guarani, este segundo já pelo Paulistão. O jogo contra o Bugre foi o melhor até aqui, onde o meia gerou situações perigo pelos dois lados do campo, investindo em tabelas rápidas com os companheiros e passes em profundidade.

A capacidade de criar chances e dar assistências é uma das principais armas do meio-campista. Na temporada passada, Oscar foi o jogador que mais deu passes para gol no mundo. Ainda pelo Shangai Port, distribuiu 29 assistências em 39 jogos da temporada.

No clássico, a expectativa é que o camisa 8 faça seu primeiro jogo completo com o Tricolor. Ainda há a possibilidade da escalação do jogo anterior ser repetida e o São Paulo entrar em campo com seu "quarteto mágico", formado por Oscar, Lucas, Luciano e Calleri.

Oscar foi titular pela primeira vez no São Paulo no amistoso diante do Flamengo. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Compare os números dos dois em 2024

Memphis (Por Atlético de Madrid e Corinthians)

34 jogos (19 titular) 14 gols 6 assistências 93 minutos para participar de gol

Oscar (Por Shanghai Port)