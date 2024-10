FPF define potes para sorteio de grupos do Paulistão 2025

Sorteio irá definir os grupos do Paulistão 2025







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 18:36 • São Paulo (SP)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu os potes e a data do sorteio dos grupos da primeira fase do Paulistão 2025. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos estão no pote 1 e serão cabeças de chave e vão descobrir seus adversários no dia 12 de novembro, em evento no Pacaembu.

O evento também vai oficializar o modelo de disputa do estadual. Nos últimos anos, as 12 equipes participantes foram divididas em quatro grupos com quatro times. As rodadas da primeira fase são entre clubes das diferentes chaves.

No regulamento vigente até este ano, na segunda fase, os dois melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final. As rodadas de mata-mata são decididas em jogos únicos, com exceção para a decisão, disputada em ida e volta.

A taça do Paulistão (Foto: Rodrigo Corsi / Ag.Paulistão)

Divisão

Pote 1: Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians

Pote 2: Red Bull Bragantino, Novorizontino, Inter de Limeira e Ponte Preta

Pote 3: Portuguesa, Água Santa, São Bernardo e Mirassol

Pote 4: Botafogo-SP, Guarani, Velo Clube e Noroeste

Dinastia

O Palmeiras chega no Paulistão 2025 com a missão de alcançar o tetracampeonato consecutivo. O clube alviverde conquistou o troféu estadual em 2022, 2023 e 2024. Nesta temporada, o Verdão derrotou o Santos na final após vencer por 2 a 0, no Allianz Parque, e reverter uma desvantagem mínima conquistada pelo Peixe no jogo de ida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A CBF ainda não divulgou o calendário de 2025 e as datas do Campeonato Paulistão ainda serão definidas até o final do ano.