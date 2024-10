Carille não garante permanência no Santos: “ver o que é melhor”

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 23/10/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

O técnico Fábio Carille evitou confirmar sua permanência no Santos para 2025. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, nesta terça-feira, na Vila Viva Sorte, o treinador afirmou que está envolvido no planejamento da equipe, mas ressaltou que isso não garante sua continuidade no clube para a próxima temporada.

– O planejamento já começou e eu faço parte disso. Independentemente de eu ficar ou não, por ser o técnico do Santos tenho que fazer parte disso – comentou Carille.

O treinador tem contrato com o Santos até o final desta temporada. Mas uma cláusula no vínculo de Carille com o Peixe estipula que haja renovação automática do contrato do técnico com o clube. Mas segundo ele, nem mesmo isso garante a continuidade do trabalho à frente do Santos.

– Não tem nada definido, vamos ver o que é melhor. O clube está de olho em algumas coisas, estou participando, mas isso não quer dizer nada. Vamos ver – desconversou Carille.

Faltando cinco jogos para o fim da Série B, o Santos trabalha com o número de 64 pontos para retornar ao Brasileirão no ano que vem.

Na próxima rodada, o time vai até Itu, na segunda-feira, 28, jogar contra o Ituano. Depois, o Peixe recebe o Vila Nova, pela 35ª rodada. Na sequência, viaja para enfrentar o Coritiba, joga com o CRB em casa e fecha a participação na Série B contra o Sport, em Recife.

– Estamos na fase final, falta pouco. Cinco jogos para decidir nossa situação e colocar o Santos na Série A em 2025, que é o objetivo de todos – finalizou Carille.