Palmeiras x São Paulo: quem venceu mais o Choque-Rei?

Palmeiras e São Paulo têm sido um dos clássicos mais quentes na história do futebol brasileiro.







Publicada em 23/10/2024

O clássico Palmeiras x São Paulo, também conhecido como Choque-Rei, é um dos confrontos mais tradicionais do futebol paulista. Com histórias ricas e cheias de glórias, Palmeiras e São Paulo sempre protagonizaram duelos emocionantes em competições nacionais e internacionais. O equilíbrio no número de vitórias entre os dois clubes é impressionante, tornando o Choque-Rei um dos duelos mais aguardados do futebol brasileiro.

O Palmeiras leva uma pequena vantagem no clássico, com 118 vitórias. O São Paulo, por sua vez, venceu 116 vezes, e o confronto registra ainda 115 empates. Esses números demonstram como a rivalidade entre os dois clubes é marcada pelo equilíbrio e pela disputa acirrada em campo. Além disso, no quesito gols, o Palmeiras marcou 472 vezes, enquanto o São Paulo balançou as redes 461 vezes.

A história do Choque-Rei

O primeiro Palmeiras x São Paulo aconteceu em 1930, e desde então, o clássico se tornou uma das maiores rivalidades do futebol paulista e brasileiro. O nome Choque-Rei foi criado devido à imponência das duas equipes, que sempre disputaram o protagonismo no futebol do estado. O clássico é cercado de expectativa, com confrontos importantes em finais e jogos decisivos de competições estaduais e nacionais.

Ao longo da história, o Choque-Rei proporcionou momentos memoráveis, como a final do Campeonato Paulista de 1992, quando o São Paulo superou o Palmeiras em um confronto tenso e decisivo. Por outro lado, em 2020, o Palmeiras venceu o São Paulo na final do Campeonato Paulista, quebrando um longo tabu sem vencer o rival em decisões. Essas partidas acirraram ainda mais a rivalidade entre os clubes.

Quem venceu mais Palmeiras x São Paulo?

O Palmeiras tem uma leve vantagem no confronto histórico, com 118 vitórias, enquanto o São Paulo venceu 116 vezes. Os 115 empates completam o quadro de um dos clássicos mais equilibrados do futebol brasileiro. A cada novo encontro, a balança pode pender para qualquer lado, mantendo os torcedores na expectativa.

Números do Choque-Rei

Os números do Palmeiras x São Paulo mostram o equilíbrio do clássico ao longo dos anos:

Vitórias do Palmeiras: 118

Vitórias do São Paulo: 116

Empates: 115

Gols do Palmeiras: 472

Gols do São Paulo: 461

A importância de São Paulo x Palmeiras

O Choque-Rei é um confronto de extrema importância tanto para o Palmeiras quanto para o São Paulo. Além de disputarem títulos, os dois clubes sempre se enfrentam em busca de manter a hegemonia no futebol paulista. Para os jogadores, é uma oportunidade de se tornarem ídolos, e para os torcedores, é um momento de paixão e entrega total ao time. Cada vitória no Choque-Rei é motivo de celebração e engrandece ainda mais a história dos dois gigantes do futebol brasileiro.

Além disso, o Choque-Rei tem grande relevância no cenário nacional. Palmeiras e São Paulo são duas das equipes mais vitoriosas do Brasil, com conquistas importantes, como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Cada vitória no clássico é um marco para o clube e seus torcedores, representando um pedaço importante da rica história do futebol brasileiro.