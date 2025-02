Escalações de Palmeiras x Corinthians: times estão definidos para o Dérbi

Palmeiras e Corinthians estão escalados para o duelo desta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. Os técnicos de ambas as equipes promoveram mudanças nos onze iniciais para o clássico, válido pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Após realizar um rodízio nas rodadas iniciais, Abel Ferreira promoveu a estreia do time titular na goleada sobre o Guarani, no último fim de semana. Já Ramón Díaz, diante de uma sequência intensa de jogos em fevereiro, optou por poupar jogadores na vitória sobre o Novorizontino, fora de casa.

Com 11 pontos em seis partidas, o Verdão ocupa a terceira colocação do grupo D, atrás da Ponte Preta e do líder São Bernardo, que soma 15 pontos. Enquanto isso, o Corinthians ostenta a melhor campanha da fase de grupos até o momento, com 18 pontos em sete jogos e apenas uma derrota na competição.

Memphis e Estêvão são esperanças de gol no Dérbi (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Corinthians joga pela classificação

Se vencer o Dérbi, o Alvinegro pode assegurar a classificação antecipada para o mata-mata caso a Inter de Limeira perca pontos para a Portuguesa, na sexta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Pacaembu.

A vitória no clássico pode superar um trauma recente do Corinthians. Na última temporada, o clube, na época sob o comando de António Oliveira, foi eliminado na primeira fase da competição.

Palmeiras defende tabu no Paulistão

O Palmeiras não é derrota pelo maior rival em casa desde 2020. No período, o Verdão acumula sete partidas de invencibilidade, com duas vitórias e cinco empates. A última derrota do Verdão no confronto foi em 2020, pela fase de grupos do Campeonato Paulista, quando perdeu por 1 a 0 na Neo Química Arena.

No entanto, as equipes se reencontraram na final daquela edição. Após dois empates, o Palmeiras levou a melhor e ficou com o título nos pênaltis (4 x 3).

Escalações de Palmeiras e Corinthians

Palmeiras: Weverton; Murilo, Gustavo Gómez e Naves; Mayke, Richard Ríos, Raphael Veiga, Maurício e Piquerez; Estêvão e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, Alex Santana, André Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto.

As equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada da fase de grupos do Paulistão.