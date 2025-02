Estêvão x Memphis: craques chegam em momentos opostos no Dérbi

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A esperança de gols das torcidas estão nos craques Estêvão, pelo lado do Verdão, e Memphis, nos olhos da Fiel.

Referências técnicas de cada time, os jogadores ainda não fizeram gols em clássicos. Estêvão, com 17 anos, iniciou melhor a temporada, foi destaque do Palmeiras na vitória por 4 a 1 sobre o Guarani, no último domingo (2), quando balançou a rede em duas oportunidades.

Memphis ainda não marcou na temporada e a Fiel espera que o holandês de 30 anos volte a ter uma atuação de gala. Desde o ano passado, o atacante, e novo camisa 10 do Corinthians, marcou sete gols em 14 partidas.

Os treinadores de Palmeiras e Corinthians, Abel Ferreira e Ramón Díaz, respectivamente, têm aplicado um rodízio no elenco nas primeiras partidas do Campeonato Paulista. Com isso, jogadores que não tiveram tanto destaque na última temporada estão ganhando mais espaço na atual.

Pelo Verdão, Maurício iniciou o ano com três gols, sendo o artilheiro do time. Já no Timão, Talles Magno se destaca como o principal nome da temporada, liderando o ranking de goleadores com quatro gols.

Números de Estêvão em clássicos

6 jogos (5 titular) 1 assistência 387 minutos para participar de gol 3 grandes chances criadas 4 finalizações no gol (44%) 19 dribles certos (45%) 43% eficácia em duelos 10 faltas sofridas

Números de Memphis em clássicos