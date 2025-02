Raphael Veiga pode se aproximar dos maiores artilheiros do Dérbi pelo Palmeiras

O Palmeiras encara o Corinthians nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Um dos destaques do Verdão, o meia Raphael Veiga busca aumentar o seu bom retrospecto no Dérbi e encostar no ranking dos maiores goleadores do clássico.

Contratado em 2017, emprestado ao Athletico Paranaense, e no Palmeiras desde 2019, Raphael Veiga já disputou 19 clássicos contra o Corinthians com oito vitórias, oito empates e três derrotas. O meia marcou cinco gols contra o rival, uma de suas maiores vítimas pelo Verdão.

O bom retrospecto coincide com uma das melhores fases do clube alviverde na história. Ao todo, o jogador disputou 327 partidas pelo Palmeiras e marcou 101 gols. Raphael Veiga conquistou oito títulos: quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Copas Libertadores da América (2020 e 2021), um Campeonato Brasileiro (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

A passagem de Veiga no Palmeiras é marcada por suas atuações decisivas em clássicos. Entre os seis times que o jogador mais marcou gols pelo Verdão, três da lista são rivais locais do clube alviverde. Contra o Corinthians foram cinco tentos.

Caso Raphael Veiga marque dois gols no clássico, o meia se aproximará da lista dos maiores artilheiros do Palmeiras contra o Corinthians. Heitor, que defendeu o Verdão na década de 1920, lidera o ranking com 17 gols.

Raphael Veiga é um dos destaques do Verdão na história dos clássicos contra o Corinthians (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Equipes que Raphael Veiga mais fez gols pelo Palmeiras:

7 - Grêmio 6 - Flamengo 6 - Santos 6 - São Paulo 5 - Corinthians 5 - Independiente Petrolero

Jogadores do Palmeiras com mais gols contra o Corinthians