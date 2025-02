Corinthians encara o Palmeiras em busca de ‘maratona perfeita’; veja a escalação

O Corinthians encara o Palmeiras nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, em um jogo que marca o fim de uma maratona de três jogos em seis dias no Campeonato Paulista. Nas últimas duas rodadas, o Timão garantiu seis pontos.

No sábado (1), o clube alvinegro bateu o Noroeste por 2 a 1, na Neo Química Arena, e na segunda-feira (3), superou o Novorizontino, por 1 a 0, com um time alternativo. A ideia de Ramón Díaz foi preparar o time para o duelo contra o rival.

Matheuzinho, Diego Palácios, André Carrillo, Raniele, José Martínez, Igor Coronado e Memphis Depay, que sequer viajaram para Novo Horizonte para o confronto da segunda-feira (3). O Timão sofreu, mas superou os donos da casa da mesma forma.

A sequência de vitórias colaborou para o Corinthians se tornar líder da classificação geral do Paulistão com 18 pontos na tabela de classificação. Até então foram sete partidas, seis vitórias e apenas uma derrota.

Igor Coronado deve ser titular do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Escalação do Corinthians

Ramón Díaz não poderá contar com José Martínez para o confronto contra o Palmeiras. O volante venezuelano viajou aos EUA no último final de semana para renovar o visto de trabalho e não estará à disposição do técnico argentino.

O Timão deve ter o retorno do lateral-direito Matheuzinho, que se recuperou de um incômodo muscular e volta a ser relacionado após três partidas fora. Com o retorno dos titulares que não viajaram para Novo Horizonte, Ramón Díaz deve ter a sua força máxima para o confronto.

O Corinthians deve entrar em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana, Carrillo e Igor Coronado; Yuri Alberto e Memphis Depay.