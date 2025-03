‘Decisão’ no meio da semana? Palmeiras e São Paulo têm retrospecto neste cenário

O clássico entre Palmeiras e São Paulo válido pela semifinal do Campeonato Paulista está marcado para acontecer na próxima segunda-feira (10), no Allianz Parque. Apesar do Verdão ter feito a melhor campanha da na tabela de classificação e ter conquistado o direito de jogar em casa, o Tricolor não gostou da partida acontecer no meio da semana. No entanto, este cenário já é comum há pelo menos 30 anos.

O Choque-Rei acontecerá nesta data, já que no sábado (8), o Allianz Parque receberá um show da banda de rock norte-americana Offspring e, portanto, e gostaria de jogar no domingo ou segunda-feira. A diretoria são-paulina, por sua vez, alega que partidas decisivas da competição deveriam ser disputadas nos finais de semana, como tradicionalmente acontece no calendário brasileiro.

Apesar disso, Palmeiras e São Paulo já disputaram "decisões" no meio da semana em 11 oportunidades desde 1994 e, inclusive, o Tricolor levou a melhor na maioria delas. Foram oito vezes em que o time do Morumbi avançou ou ficou com a taça, contra três do Verdão.

Jogos decisivos que ocorreram no meio da semana:

Libertadores 1994 - quartas de final - Tricolor avançou Torneio Rio-São Paulo 1998 - semifinal - Tricolor avançou Copa do Brasil 2000 - quartas de final -Tricolor avançou Brasileiro 2000 - quartas de final - Verdão avançou Libertadores 2005 - oitavas de final - Tricolor avançou Libertadores 2006 - oitavas de final - Tricolor avançou Paulista 2021 - final - Tricolor levou Libertadores 2021 - quartas de final - Verdão avançou Paulista 2022 - final - Verdão levou Copa do Brasil 2022 - oitavas de final - Tricolor avançou Copa do Brasil 2023 - oitavas de final - Tricolor avançou

Nota oficial do São Paulo

"O São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Campeonato Paulista, devem ser disputadas nos sábados e domingos. Como a FPF já havia previamente definido que o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado na segunda-feira, dia 10, os dirigentes não vão participar do Conselho Técnico da entidade nesta manhã. Tal fato causa perplexidade, uma vez que as quatro agremiações de maior torcida vão disputar esta fase, nenhuma partida será realizada no sábado e tal decisão tenha sido tomada anteriormente"