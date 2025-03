Abel vive expectativa de contar com time ideal do Palmeiras contra o São Paulo

O Palmeiras começa a se preparar para enfrentar o São Paulo, na segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Paulistão. Abel Ferreira vive a expectativa de escalar um "time ideal" para o confronto.

Vitor Roque, a grande contratação do Verdão para o setor ofensivo, fez exames físicos e clínicos na Academia de Futebol, nesta terça-feira (3), e pode ser novidade de Abel Ferreira para o clássico. O jogador se colocou à disposição do treinador.

— Estou bem, vinha treinando e jogando normalmente. Agora é me integrar aos meus companheiros e, se o professor precisar, estou pronto — disse o jogador em entrevista ao site oficial do Palmeiras.

O jogador estava emprestado pelo Barcelona ao Bétis e fez a sua última partida pelo clube espanhol no dia 23 de fevereiro, na vitória do clube espanhol sobre o Getafe por 2 a 1. Vitor Roque está inscrito no Paulistão e pode fazer sua estreia contra o São Paulo.

Sistema defensivo

Abel Ferreira recebeu outra novidade nesta terça-feira (3). O elenco se reapresentou na Academia de Futebol visando a preparação para o confronto contra o São Paulo. O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez iniciaram a transição física após se recuperarem de lesões.

O jogador com mais chances de retornar é Gustavo Gómez. Diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o zagueiro ficou de fora as últimas três partidas do Verdão. O atleta fez parte do treino com o elenco.

Na primeira fase, Piquerez sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a vitória do Verdão sobre o Botafogo-SP por 3 a 1. O atleta fez trabalhos à parte com o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

Objetivo

O Palmeiras encara o São Paulo na semifinal do Paulistão, e Abel Ferreira pode ter uma equipe próxima do ideal para o duelo. Nas quartas de final, o treinador não contou com Piquerez, Gustavo Gómez, Mauricio, Paulinho e Bruno Rodriguez. Os três últimos seguem em recuperação de lesão e não estarão à disposição para a reta final do estadual.