Vitor Roque exalta estrutura do Palmeiras e revela conversa com Endrick

Maior contratação da história do futebol brasileiro, Vitor Roque realizou exames médicos no início da semana e, na última terça-feira (4), conheceu a Academia de Futebol, centro de treinamentos do Palmeiras.

Durante a visita, o atacante percorreu as instalações do clube, incluindo os campos, a área de concentração e outros espaços internos.

- Estou muito feliz de estar aqui. A estrutura é incrível, era o que eu imaginava pelo tamanho do clube. A expectativa é muito boa pelos desafios do ano. Espero ajudar ao máximo junto dos meus companheiros e conquistar grandes coisas, que é o mais importante para todos nós. Desde o acerto, eu estava muito ansioso de chegar aqui o mais rapidamente possível - afirmou o reforço.

Vitor Roque revelou que conversou com Endrick, seu parceiro nas categorias de base da Seleção Brasileira, hoje no Real Madrid, sobre a adaptação ao novo clube.

- Falei com o Endrick e ele me desejou boa sorte. É um moleque que eu torço muito. Nós só nos enfrentamos e agora estar aqui no Palmeiras, onde ele fez tanta história, é um motivo de muita alegria para mim. O carinho da torcida foi enorme, eu não esperava. Fiquei até um pouco assustado pela grandeza de tudo - completou.

Vitor Roque durante exames físicos com a equipe médica do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Vitor Roque no Palmeiras

Contratado por 25,5 milhões de euros em valores fixos, Vitor Roque foi inscrito no Campeonato Paulista e está à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira para o duelo contra o São Paulo, na próxima segunda-feira (10), pela semifinal do torneio estadual.

Novo reforço do ataque alviverde, que também recebeu Paulinho e Facundo Torres nesta janela de transferências, Roque assinou contrato válido por cinco temporadas.