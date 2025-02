Detalhe em chegada de Neymar para Corinthians x Santos agita a web: ‘Hoje tem’

Uma cena chamou atenção na chegada de Neymar à Neo Química Arena para o clássico entre Corinthians e Santos, pelo Paulistão. O craque desembarcou no estádio nesta quarta-feira (12) com uma caixa de som tocando funk em alto volume, atitude tradicional do atacante na última década. A situação repercutiu entre torcedores nas redes sociais. Confira no vídeo acima:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja a repercussão do assunto nas redes sociais: