Corinthians provoca o Santos antes do Clássico Alvinegro; confira

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto é válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. Antes do duelo, o clube alvinegro provocou o Peixe.

Escalações de Corinthians x Santos: times definidos com Memphis e Neymar

Conforme tradição em dias de jogos, o Corinthians disponibilizou copos personalizados do jogo na Neo Química Arena. Para esquentar o confronto, o Timão lançou um copo com a inscrição "7x1 Eterno", em provocação à goleada história aplicada pelo clube alvinegro no Brasileirão de 2005.

No dia 6 de novembro de 2005, o Corinthians bateu o rival por 7 a 1, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tevez, três vezes, Nilmar, em duas oportunidades, Rosinei e Marcelo Mattos marcaram para o Timão naquela partida. Geílson diminuiu para o Santos.

O jogo ajudou o clube alvinegro a engatar uma boa sequência na reta final da competição nacional que colaborou para a conquista do Tetra Campeonato Brasileiro do Corinthians. Desde então, a Fiel faz questão de provocar os rivais relembrando o resultado.

Corinthians e Santos se enfrentam pela nona rodada do torneio estadual (Foto: Reprodução/X/NeoQuímicaArena)

Duelo decisivo pelo Campeonato Paulista

As escalações de Corinthians e Santos estão definidas para o clássico de logo mais, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Os craques Memphis Depay e Neymar estão nas formações iniciais para o duelo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista.

CORINTHIANS (Treinador: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Hugo; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

SANTOS (Treinador: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso e Luan Peres; Tomás Rincón, Pituca e Neymar; Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares.