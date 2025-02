Pênalti? Ex-árbitro analisa decisão de Edina Alves em Corinthians x Santos

Um lance gerou polêmica no primeiro tempo de Corinthians x Santos, nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena. Jogadores do time de Ramón Díaz reclamaram de um possível pênalti, não marcado pela árbitra Edina Alves. Comentarista de arbitragem da Record, Sálvio Spínola concordou com a decisão.

O lance aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Memphis Depay disputou uma bola com Diego Pituca, tentou cruzar para a área e a bola tocou na mão de João Basso dentro da área. O Corinthians terminou o primeiro tempo à frente no placar, com dois gols do atacante Yuri Alberto.

- Não foi falta do Memphis, jogada de corpo, lance normal. Depois, a bola toca na mão, o braço está no movimento normal, necessário, para baixo, não marcaria o pênalti - comentou Sálvio Spínola.