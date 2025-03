FPF define Conselho Técnico para a final do Paulista

A Federação Paulista de Futebol marcou para a próxima terça-feira (11), às 14h30 (de Brasília), o Conselho Técnico das finais do Paulistão, no Edifício Pelé, sede da entidade.

O encontro irá definir os detalhes das finais da competição, além de uma coletiva com um jogador e o técnico dos times finalistas.

O Palmeiras é o atual campeão do Paulistão e enfrenta nesta segunda-feira (10) o São Paulo na busca pelo título. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Corinthians é o primeiro finalista confirmado do estadual. No último domingo (09), venceu o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena. Os gols do Timão foram marcados por Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Tiquinho descontou para os santistas.

Com desconforto na posterior da coxa esquerda, o atacante Neymar ficou no banco de reservas para dar apoio aos companheiros. Um pedido do técnico Pedro Caixinha. Mas, não entrou no jogo pois não tinha condições de atuar.

Nesta segunda-feira (10), o Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque, às 21h35 (de Brasília), pela semifinal do torneio. Em caso de empate no tempo normal de jogo, a decisão será nos pênaltis.

Se o Palmeiras vencer a partida, se classifica para a sexta decisão consecutiva do estadual. O Verdão passou com tranquilidade pelo São Bernardo com uma vitória por 3 a 0, no Primeiro de Maio, pelas quartas de final.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira terá os retornos de Gustavo Gómez e Piquerez, recuperados de lesões na coxa, além da possível estreia do atacante Vitor Roque.

Já o São Paulo, tenta voltar à final do Paulistão depois de três anos. Venceu com dificuldade o Novorizontino por 1 a 0, no Morumbi, pelas quartas de final.