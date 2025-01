Copinha: Palmeiras vence o Referência e avança à terceira fase

O Palmeiras sofreu mais do que o esperado, mas confirmou seu favoritismo e venceu o Referência por 2 a 1 pela segunda fase da Copinha, na noite desta segunda-feira, 13. Campeão de duas das últimas três edições da Copinha, o Verdão segue rumo ao tricampeonato.

Como foi o jogo

Mesmo sem poder contar com Thalys, Luighi, FIgueiredo, Benedetti e Allan, que foram promovidos ao elenco profissional e não disputam mais a Copinha, o Palmeiras inicou a partida pressionando o Referência.

Demonstrando superioridade técnica, a equipe criou três chances claras de gol antes de abrir o placar. Aos 14 minutos, Gilberto cobrou um lateral curto, recebeu a devolução de Edney e cruzou com precisão. Erick Belé apareceu livre na pequena área, cabeceou firme e balançou as redes.

Apesar de manter a pressão após o gol, o sistema defensivo do Palmeiras mostrou insegurança, permitindo o empate do Referência. Aos 28 minutos, o goleiro Deivid saiu de sua área para cortar um lançamento de Xavier, mas errou no momento do chute. Duran aproveitou a falha, encontrou Guima na área, e o camisa 10 finalizou entre dois marcadores, deixando tudo igual no placar.

Após o empate, o Palmeiras conseguiu estabilizar sua defesa e voltou a criar chances seguidas no ataque. No entanto, a equipe pecou nas finalizações e não conseguiu marcar novamente.

O segundo tempo começou como o primeiro, com o Palmeiras pressionando muito em busca do segundo gol e com o Referência apostando nos contra-ataques. Mas o Verdão não deu oportunidade para a equipe adversária. E aos 11 minutos, Gilberto encontrou Márcio Victor com liberdade pelo lado direito da área, que aproveitou o posicionamento equivocado do goleiro Vini Alves. O atacante finalizou rasteiro, com precisão, entre o goleiro e a trave, acertando o canto esquerdo para colocar o Palmeiras novamente em vantagem no placar.

O Referência tentou o empate, mas à medida que o tempo passava, o time parecia perder intensidade na busca pela igualdade. O Palmeiras apenas controlava o jogo, sem sofrer grandes riscos até o juiz apitar o fim de jogo.

Palmeiras venceu o Referência pela segunda fase da Copinha (Foto: Fabio Menotti)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 REFERÊNCIA

2ª FASE COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 13/01/2025 - 19h30

📍 Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

🥅 Gols: Erick Belé, aos 14’ (PAL) e Guima, aos 28’, do 1º T; Márcio, aos 11’ do 2º T (PAL)

🟨 Cartões amarelos:

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Deivid; Gilberto, Robson, Gabriel Vareta e Arthur; Rafael Coutinho; Edney, Erick Belé, Agner e Sorriso; Riquelme Fillipi

REFERÊNCIA (Técnico: Rodrigo Camargo)

Vini Alves; Nascimento, Marcelão, Monteiro e Bob; Meireles, Xavier, Luciano e Guima; Duran e João Vitor.