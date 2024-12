Palmeiras oficializa a contratação de Paulinho

Paulinho é o novo jogador do Palmeiras. O clube oficializou na tarde desta terça-feira (31) a contratação do ex-atacante do Atlético-MG, que chega como o segundo reforço do clube para a temporada 2025.

O vínculo de Paulinho com a equipe paulista será válido por cinco temporadas, até dezembro de 2029. Além dos 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões), o negócio envolveu as transferências de Gabriel Menino e Patrick, capitão do sub-20, para o Galo. O Palmeiras manteve parte dos direitos econômicos da dupla.

Após o término da temporada, o atacante foi submetido a um procedimento cirúrgico devido a um problema na canela direita. A lesão, no entanto, não é considerada grave, e Paulinho deve estar disponível a partir de abril — antes do início do Mundial de Clubes.

Além de Paulinho, o Palmeiras também anunciou a contratação de Facundo Torres, que pertencia ao Orlando City, dos Estados Unidos. No processo, o clube superou a disputa com o Cruz Azul, do México, e acertou a transferência por 12 milhões de dólares fixos (R$ 72 milhões) e 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões) em possíveis variáveis.

- A minha reação à proposta foi como da primeira vez, do primeiro convite do Palmeiras, há alguns anos. Se não me engano, essa foi a terceira ou quarta tentativa do clube. E eu sempre fui muito solícito e grato por esse reconhecimento. É um clube enorme do Brasil e do mundo e eu sei o quanto essa camisa pesa. Estou muito feliz de agora poder representar esse clube que tem tanta história - afirmou o atleta.

Paulinho, novo reforço do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Despedida do Atlético-MG

Na manhã desta terça-feira (31), Paulinho publicou uma despedida para o Atlético-MG em suas redes sociais e afirmou que era momento de agredecer pelo suporte que recebeu durante sua passagem pelo Galo.

- Gratidão é a palavra que mais sinto quando penso na minha história com o Galo. Encontros e despedidas. No Galo eu me reencontrei e fui muito feliz durante esses 2 anos. Chegou o momento de despedir. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa caminhada, em especial a Massa Atleticana. ObriGalo! - escreveu o atacante.

