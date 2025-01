Mercado da bola: Santos anuncia Thaciano, ex-Bahia

O Santos anunciou na noite desta segunda-feira, 13, a contratação do meia Thaciano. O jogador, que estava no Bahia, assinou contrato até o final de 2028. Thaciano chega como o quarto reforço do clube para a temporada. Antes dele, o Peixe já havia anunciado os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, além do lateral-direito Leo Godoy.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: Santos anuncia contratação de lateral do Athletico-PR

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Thaciano iniciou sua trajetória no futebol na base do Porto de Pernambuco. Em 2015, transferiu-se para o Boa Esporte e, no ano seguinte, foi emprestado ao Santos para integrar a equipe B. Apesar do destaque na base, ele teve passagem discreta pelo elenco principal em 2017 e não disputou partidas oficiais pelo clube.

A única aparição de Thaciano pelo Santos ocorreu em um amistoso contra o Kenitra, do Marrocos, no Pacaembu, em janeiro de 2017, quando entrou no segundo tempo da vitória por 5 a 1. Com o fim do empréstimo em julho daquele ano, o jogador retornou ao Boa Esporte, onde rapidamente se destacou, marcando 10 gols na Série B do Brasileirão.

continua após a publicidade

Em 2018, Thaciano foi contratado pelo Grêmio, clube onde permaneceu por seis temporadas, alternando empréstimos. Em 2021, defendeu o Bahia, e em 2022, jogou pelo Altay, da Turquia. Sua atuação de destaque durante o empréstimo ao Bahia fez com que o clube baiano adquirisse seus direitos junto ao Grêmio em 2023. Na última temporada pelo Bahia, Thaciano disputou 60 partidas, marcou 15 gols e deu cinco assistências, consolidando-se como um dos principais nomes da equipe.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A expectativa é que Thaciano esteja à disposição do técnico Pedro Caixinha para a partida de estreia do Santos no Campeonato Paulista, na próxima quinta-feira, 16, contra o Mirassol, na Vila Viva Sorte, às 21h30.

continua após a publicidade